Навіщо акторові серіалу «Слід» телефонувала Світлана Лобода: героєм нового випуску «Як ти?» стане Олексій Суровцев

Цієї суботи, 20 серпня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде тринадцятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповість актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев. Як актор дивом вижив під обстрілами? Дивіться вже цієї суботи!

Актор серіалу СТБ «Слід» Олексій Суровцев з Територіальною обороною та українськими військовими кілька місяців захищав Ірпінь. Олексій допомагав жителям міста та рятував тварин з-під завалів.

Навіщо акторові серіалу «Слід» Олексію Суровцеву телефонувала Світлана Лобода? Як актор евакуював жителів міста Ірпінь? Як рятував тварин з-під завалів? І як дивом вижив просто під обстрілами?

Не пропустіть відверте інтерв’ю Олексія Суровцева у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 20 серпня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

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