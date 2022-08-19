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Як ти

Навіщо акторові серіалу «Слід» телефонувала Світлана Лобода: героєм нового випуску «Як ти?» стане Олексій Суровцев

19.08.2022

Цієї суботи, 20 серпня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде тринадцятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповість актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев. Як актор дивом вижив під обстрілами? Дивіться вже цієї суботи!

Олексій Суровцев стане героєм 13 випуску проєкту Як ти? з Григорієм Решетником

Актор серіалу СТБ «Слід» Олексій Суровцев з Територіальною обороною та українськими військовими кілька місяців захищав Ірпінь. Олексій допомагав жителям міста та рятував тварин з-під завалів.

Навіщо акторові серіалу «Слід» Олексію Суровцеву телефонувала Світлана Лобода?  Як актор евакуював жителів міста Ірпінь? Як рятував тварин з-під завалів? І як дивом вижив просто під обстрілами?

Не пропустіть відверте інтерв’ю Олексія Суровцева у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 20 серпня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

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