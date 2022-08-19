Зачем актеру сериала «Слід» звонила Светлана Лобода: героем нового выпуска «Як ти?» станет Алексей Суровцев

В эту субботу, 20 августа, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет тринадцатый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном расскажет актер сериала «Слід» Алексей Суровцев. Как актер чудом выжил под обстрелами? Смотрите уже в эту субботу!

Актер сериала СТБ «Слід» Алексей Суровцев с Территориальной обороной и украинскими военными несколько месяцев защищал Ирпень. Алексей помогал жителям города и спасал животных из-под завалов.

Зачем актеру сериала «Слід» Алексею Суровцеву звонила Светлана Лобода? Как актер эвакуировал жителей Ирпеня? Как спасал животных из-под завалов? И как чудом выжил прямо под обстрелами?

Не пропустите откровенное интервью Алексея Суровцева в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 20 августа, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

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