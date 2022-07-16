Як ти? с Григорием Решетником выпуск 8 от 16.07.2022

Выпуск 8 | 16.07.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Як ти? 8 выпуск от 16.07.2022 на сайте СТБ – Григорий Решетник откровенно поговорил о самом наболевшем с известной украинской актрисой Наталкой Денисенко.

24 февраля 2022 года Наталья не забудет никогда. Вместе с мужем Андреем Фединчиком и сыном они проснулись от взрывов в родном Киеве. Следующую ночь они провели в бомбоубежище, а впоследствии решили эвакуироваться в Яремче. Однако с Наталией Денисенко и сыном Андрей Фединчик не уехал. Актер вступил в ряды ВСУ и встал на защиту родины. В проекте Як ти? от 16.07.2022 Наталья расскажет, как она восприняла решение мужа, как он сейчас себя чувствует и как сын Андрей отреагировал на то, что папа пошел служить. Не пропустите настоящий эксклюзив – оставайтесь с телеканалом СТБ!

Почему Наталка Денисенко хотела отказаться от съемок в сериале Крепостная 4 сезон? Выходили ли на связь с актрисой родственники из россии? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект. Як ти? 8 выпуск от 16.07.2022 на сайте СТБ.

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