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Video: Як ти? с Григорием Решетником выпуск 8 от 16.07.2022

Смотреть онлайн Як ти с Григорием Ретешником выпуск от 16.07.2022. Интервью Наталки Денисенко с Григорием Решетником в проекте "Як ти" на СТБ смотреть онлайн
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Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн 8 выпуск с Наталкой Денисенко от 16.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 8 от 16.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн 8 выпуск с Наталкой Денисенко от 16.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 7 от 09.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн 8 выпуск с Наталкой Денисенко от 16.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 6 от 02.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн 8 выпуск с Наталкой Денисенко от 16.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 5 от 25.06.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн 8 выпуск с Наталкой Денисенко от 16.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 4 от 18.06.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн 8 выпуск с Наталкой Денисенко от 16.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 3 от 11.06.2022
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Як ти? с Григорием Решетником выпуск 8 от 16.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн 8 выпуск с Наталкой Денисенко от 16.07.2022
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 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн 8 выпуск с Наталкой Денисенко от 16.07.2022
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Выпуск 8 | 16.07.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Як ти? 8 выпуск от 16.07.2022 на сайте СТБ – Григорий Решетник откровенно поговорил о самом наболевшем с известной украинской актрисой Наталкой Денисенко.

24 февраля 2022 года Наталья не забудет никогда. Вместе с мужем Андреем Фединчиком и сыном они проснулись от взрывов в родном Киеве. Следующую ночь они провели в бомбоубежище, а впоследствии решили эвакуироваться в Яремче. Однако с Наталией Денисенко и сыном Андрей Фединчик не уехал. Актер вступил в ряды ВСУ и встал на защиту родины. В проекте Як ти? от 16.07.2022 Наталья расскажет, как она восприняла решение мужа, как он сейчас себя чувствует и как сын Андрей отреагировал на то, что папа пошел служить. Не пропустите настоящий эксклюзив – оставайтесь с телеканалом СТБ!

Почему Наталка Денисенко хотела отказаться от съемок в сериале Крепостная 4 сезон? Выходили ли на связь с актрисой родственники из россии? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект. Як ти? 8 выпуск от 16.07.2022 на сайте СТБ.

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