Як ти? с Григорием Решетником выпуск 7 от 09.07.2022

Выпуск 7 | 09.07.2022 | Сезон 1

Не пропустите интервью Егора Крутоголова в проекте Як ти? 7 выпуск от 09.07.2022 – шоумен и актер Дизель Шоу расскажет о 24 февраля, помощи ВСУ и своих планах.

Жизнь Егора Крутоголова изменилась с первым взрывом и сиреной. Еще 23 февраля он участвовал в съемках нового концерта Дизель Шоу и радостно встретил сына Льва и жену Екатерину в аэропорту. Однако утром 24 февраля мир поменял свои цвета. В проекте Як ти? от 09.07.2022 Егор Крутоголов поделится своими ощущениями в то зловещее утро: мужчина не знал, что делать, куда бежать и как защитить свою семью. Егор принял сложное решение: остаться в Киевской области и не покидать родительский дом. Что повлияло на его решение? Как жена и дети отреагировали на это? И как семья пережила чрезвычайно сложные и жестокие события в Киевской области? Узнайте прямо сейчас!

Смотрите онлайн проект Як ти? 7 выпуск от 09.07.2022 – в интервью Егор Крутоголов подробно расскажет об отношениях с российскими и белорусскими коллегами, а также об отношении к украинскому языку.

Все выпуски Як ти?

Выпуск Як ти? с Дмитрием Черкасовым