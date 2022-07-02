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Video: Як ти? с Григорием Решетником выпуск 6 от 02.07.2022

Смотреть онлайн Як ти с Григорием Ретешником выпуск от 02.07.2022. Интервью Дмитрия Черкасова с Григорием Решетником в проекте "Як ти" на СТБ смотреть онлайн
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Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Дмитрием Черкасовым от 02.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 6 от 02.07.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Дмитрием Черкасовым от 02.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 5 от 25.06.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Дмитрием Черкасовым от 02.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 4 от 18.06.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Дмитрием Черкасовым от 02.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 3 от 11.06.2022

 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Дмитрием Черкасовым от 02.07.2022
Як ти

Як ти? с Григорием Решетником выпуск 2 от 04.06.2022

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Смотрите онлайн проект Як ти? с Григорием Решетником 6 выпуск от 02.07.2022 на сайте СТБ – узнайте, как война повлияла на жизнь Холостяка 7 сезона Дмитрия Черкасова.

Григорий Решетник пообщался с Дмитрием и его женой Александрой. Супруги рассказали, с какими испытаниями им пришлось столкнуться из-за войны. Как и многим украинским семьям, им пришлось расстаться, однако Саша решила вернуться из-за границы к мужу, как только представилась такая возможность. После начала войны Дмитрий Черкасов присоединился к ТрО, так что у его семьи был повод понервничать.

В проекте СТБ Як ти? 6 выпуск Александра и Дмитрий рассказали о том, как они сохраняли отношения на расстоянии, а Дмитрий участвовал в воспитании детей, даже будучи далеко. Сейчас многие отцы столкнулись с такой же проблемой.

Как сохранить семью во время войны? Дмитрий Черкасов и Александра рассказывают о своем опыте в проекте Як ти? 6 выпуск от 02.07.2022.

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