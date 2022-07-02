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Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником випуск 6 від 02.07.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 02.07.2022. Інтерв'ю Дмитра Черкасова із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
Випуски
Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Дмитром Черкасовим від 02.07.2022
Як ти

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Дивіться онлайн проєкт Як ти? з Григорієм Решетником 6 випуск від 02.07.2022 на сайті СТБ – дізнайтесь, як війна вплинула на життя Холостяка 7 сезону Дмитра Черкасова.

Григорій Решетник поспілкувався із Дмитром та його дружиною Олександрою. Подружжя розповіло, з якими випробуваннями їм довелося зіткнутися через війну. Як і багатьом українським сім’ям, їм довелося розлучитися, проте Саша вирішила повернутися з-за кордону до чоловіка, щойно з’явилась така можливість. Після початку війни Дмитро Черкасов приєднався до ТрО, тож його родина мала привід понервувати.

У проєкті СТБ Як ти? 6 випуск Олександра та Дмитро розповіли про те, як вони зберігали стосунки на відстані, а Дмитро брав участь у вихованні дітей, навіть будучи далеко. Зараз багато батьків зіткнулися з такою ж проблемою.

Як зберегти сім’ю під час війни? Дмитро Черкасов та Олександра розповідають про свій досвід у проєкті Як ти? 6 випуск від 02.07.2022.

Усі випуски Як ти?

Як ти? з Надією Матвєєвою

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