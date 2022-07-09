Як ти? з Григорієм Решетником випуск 7 від 09.07.2022

Випуск 7 | 09.07.2022 | Сезон 1

Не пропустіть інтерв’ю Єгора Крутоголова в проєкті Як ти? 7 випуск від 09.07.2022 – шоумен та актор Дизель Шоу розповість про 24 лютого, допомогу ЗСУ та свої плани.

Життя Єгора Крутоголова змінилося з першим вибухом і сиреною. Ще 23 лютого він брав участь у зніманнях нового концерту Дизель Шоу та радісно зустрів сина Лева та дружину Катерину в аеропорті. Проте вранці 24 лютого світ змінив свої кольори. У проєкті Як ти? від 09.07.2022 Єгор Крутоголов поділиться своїми відчуттями того зловіщого ранку: чоловік не знав, що робити, куди тікати та як захистити свою сім’ю. Єгор ухвалив складне рішення: залишитися в Київській області та не покидати рідну домівку. Що вплинуло на його рішення? Як дружина та діти відреагували на це? І як сім’я пережила надзвичайно складні та жорстокі події на Київщині? Дізнайтеся просто зараз!

Дивіться онлайн проєкт Як ти? 7 випуск від 09.07.2022 – в інтерв’ю Єгор Крутоголов докладно розповість про стосунки з російськими та білоруськими колегами, а також про ставлення до української мови.

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