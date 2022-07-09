Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником випуск 7 від 09.07.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 09.07.2022. Інтерв'ю Єгора Крутоголова із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
Випуски
Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Єгором Крутоголовим від 09.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 7 від 09.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Єгором Крутоголовим від 09.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 6 від 02.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Єгором Крутоголовим від 09.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 5 від 25.06.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Єгором Крутоголовим від 09.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 4 від 18.06.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Єгором Крутоголовим від 09.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 3 від 11.06.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Єгором Крутоголовим від 09.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 2 від 04.06.2022
Топ проєкти
Як ти Як ти Все буде добре Все буде добре Супермама Супермама Серіали Серіали Таємниці ДНК Таємниці ДНК Сліпа Сліпа Україна має талант Україна має талант Супербабуся Супербабуся Вікна-Новини Вікна-Новини Холостяк Холостяк
Дивіться також
Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Єгором Крутоголовим від 09.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 7 від 09.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Єгором Крутоголовим від 09.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 6 від 02.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Єгором Крутоголовим від 09.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 5 від 25.06.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Єгором Крутоголовим від 09.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 4 від 18.06.2022
Як ти Випуск 7 Як ти? з Григорієм Решетником випуск 7 від 09.07.2022
Випуск 7 | 09.07.2022 | Сезон 1

Не пропустіть інтерв’ю Єгора Крутоголова в проєкті Як ти? 7 випуск від 09.07.2022 – шоумен та актор Дизель Шоу розповість про 24 лютого, допомогу ЗСУ та свої плани.

Життя Єгора Крутоголова змінилося з першим вибухом і сиреною. Ще 23 лютого він брав участь у зніманнях нового концерту Дизель Шоу та радісно зустрів сина Лева та дружину Катерину в аеропорті. Проте вранці 24 лютого світ змінив свої кольори. У проєкті Як ти? від 09.07.2022 Єгор Крутоголов поділиться своїми відчуттями того зловіщого ранку: чоловік не знав, що робити, куди тікати та як захистити свою сім’ю. Єгор ухвалив складне рішення: залишитися в Київській області та не покидати рідну домівку. Що вплинуло на його рішення? Як дружина та діти відреагували на це? І як сім’я пережила надзвичайно складні та жорстокі події на Київщині? Дізнайтеся просто зараз!

Дивіться онлайн проєкт Як ти? 7 випуск від 09.07.2022 – в інтерв’ю Єгор Крутоголов докладно розповість про стосунки з російськими та білоруськими колегами, а також про ставлення до української мови.

Усі випуски Як ти?

Випуск Як ти? з Дмитром Черкасовим

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати