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Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником випуск 8 від 16.07.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 16.07.2022. Інтерв'ю Наталки Денисенко із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
Випуски
Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн 8 випуск із Наталкою Денисенко від 16.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 8 від 16.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн 8 випуск із Наталкою Денисенко від 16.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 7 від 09.07.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн 8 випуск із Наталкою Денисенко від 16.07.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 6 від 02.07.2022

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Выпуск 8 | 16.07.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Як ти? 8 випуск від 16.07.2022 на сайті СТБ – Григорій Решетник відверто поговорив про наболіле з відомою українською акторкою Наталкою Денисенко.

24 лютого 2022 року Наталка не забуде ніколи. Разом із чоловіком Андрієм Федінчиком та сином вони прокинулися від вибухів в рідному Києві. Наступну ніч вони провели в бомбосховищі, а згодом вирішили евакуюватися до Яремча. Однак із Наталкою Денисенко та сином Андрій Федінчик не поїхав. Актор вступив до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. У проєкті Як ти? від 16.07.2022 Наталка розповість, як вона сприйняла рішення чоловіка, як він зараз себе почуває та як син Андрій відреагував на те, що тато пішов служити. Не пропустіть справжній ексклюзив – залишайтеся з телеканалом СТБ!

Чому Наталка Денисенко хотіла відмовитися від знімань у серіалі Кріпосна 4 сезон? Чи виходили на зв’язок з акторкою родичі з росії? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Як ти? 8 випуск від 16.07.2022 на сайті СТБ.

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