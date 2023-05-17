Серия 40 | 17.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 40 от 17.05.2023 на сайте СТБ! Неизвестные угоняют катер Богдана Коломийца – руководителя грузовых перевозок речного порта. На борту остается 5-летний сын Коломийца Егор. Водная поліція настигает воров, но ребенка не находит. Связь похитителей с рэкетирами, которые угрожали Коломийцу, не подтверждается. Под подозрение попадает пасынок Коломийца наркозависимый – Матвей. Неужели доведенный до отчаяния молодой человек похитил сводного брата ради выкупа? Вернется ли домой мальчик? И какие неожиданные факты о семье придется раскрыть следователям? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн СТБ Водна поліція 2023 серия 40.

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Водна поліція