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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 42 серия от 18.05.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 42 серия на сайте телеканала СТБ. 42 серия сериала Водна поліція от 18.05.2023 смотреть онлайн
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Смотреть Водна поліція 42 серия от 18.05.2023 онлайн
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Серия 42 | 18.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 42 от 18.05.2023 на сайте СТБ! Подводный охотник Дмитрий Калуш найден мертвым на дереве посреди леса. Водная полиция узнает, что в преддверии гибели он готовил иск против своего будущего зятя. Напарник Калуша по дайвингу скрывается, а затем резко берет вину на себя. Но действительно ли водолаз избавился от напарника? Кто на самом деле убил Дмитрия Калуша? И какой катастрофы тот пытался избежать? Не пропустите интересное расследование запутанного дела – смотрите онлайн детективный сериал СТБ Водна поліція 2023 серия 42.

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Водна поліція

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