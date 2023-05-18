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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 42 серія від 18.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 42 серія на сайті телеканалу СТБ. 42 серія серіалу Водна поліція від 18.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 42 | 18.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 42 від 18.05.2023 на сайті СТБ! Підводного мисливця Дмитра Калуша знайдено мертвим на дереві посеред лісу. Водна поліція дізнається, що напередодні загибелі він готував позов проти свого майбутнього зятя. Напарник Калуша по дайвінгу переховується, а потім різко бере провину на себе. Але чи справді водолаз позбувся напарника? Хто насправді вбив Дмитра Калуша? І якої катастрофи той намагався уникнути? Не пропустіть цікаве розслідування заплутаної справи – дивіться онлайн детективний серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 42.

Дивіться онлайн: Водна поліція 41 серия

Водна поліція

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