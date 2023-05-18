Серія 41 | 18.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 41 від 18.05.2023 на сайті СТБ! З різницею в добу дві пенсіонерки скоюють самогубство. Анна Житня втопилася, а її подруга Ольга Верещак кинулася з мосту. Водна поліція з’ясовує, що незважаючи на поважний вік жінки мали додатковий дохід і збиралися в подорож до Греції. Що могло змусити двох літніх жінок добровільно піти з життя? І чи пов’язана з цим смерть човняра Івана Ципка, вбитого на тому ж човні, з якого стрибнула у воду перша самогубиця? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 41 від 18.05.2023.

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Водна поліція