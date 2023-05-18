Серія 43 | 18.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 43 від 18.05.2023 на сайті СТБ! Біля столичного маєтку спливає тіло італійського бізнесмена в перуці та венеціанській масці. Співробітники водної поліції встановлюють, що напередодні загибелі Віктор Леонеллі побував на побаченні з Дариною Балевською. З’ясовується, що зведена сестра жінки нещодавно загинула в ДТП, свідком якої був розпусний італієць. Невже Балевська помстилася за сестру? Чому справжній вбивця пошкодує про свій вчинок? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 43.

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Водна поліція