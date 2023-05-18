Серія 44 | 18.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 44 від 18.05.2023 на сайті СТБ! Другу добу в полоні перебуває донька бізнесвумен Дар’я Іванченко. Спершу дівчину викрали кримінальні друзі закоханого в неї Микити Гмирі. Але план хлопця героїчно врятувати Дашу провалився. Тепер Микита в заручниках разом із нею. На відео, яке викрадачі змусили дівчину записати, Даша подає знак. Невже дітей утримує хтось із працівників або учнів школи вітрильного спорту? Чи вдасться врятувати заручників і якою ціною? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 44.

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Водна поліція