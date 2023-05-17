Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 40 серія від 17.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 40 серія на сайті телеканалу СТБ. 40 серія серіалу Водна поліція від 17.05.2023 дивитись онлайн
Дивіться також
Дивитись Водна поліція 40 серія від 17.05.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 39 серія дивитися онлайн – 17.05.2023

 Дивитись Водна поліція 40 серія від 17.05.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 38 серія дивитися онлайн – 16.05.2023

 Дивитись Водна поліція 40 серія від 17.05.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 37 серія дивитися онлайн – 16.05.2023

 Дивитись Водна поліція 40 серія від 17.05.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 36 серія дивитися онлайн – 15.05.2023
Водна поліція Серія 40 Серіал Водна поліція: 40 серія дивитися онлайн – 17.05.2023
Серія 40 | 17.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 40 від 17.05.2023 на сайті СТБ! Невідомі викрадають катер Богдана Коломійця – керівника вантажних перевезень річкового порту. На борту лишається 5-річний син Коломійця Єгор. Водна поліція наздоганяє злодіїв, але дитини не знаходить. Зв’язок викрадачів із рекетирами, що погрожували Коломійцю, не підтверджується. Натомість під підозру потрапляє пасинок Коломійця – наркозалежний Матвій. Невже доведений до відчаю молодик викрав зведеного брата заради викупу? Чи повернеться додому хлопчик? І які несподівані факти про родину доведеться розкрити слідчим? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 40.

Дивіться онлайн: Водна поліція 39 серія

Водна поліція

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати