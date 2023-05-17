Серія 40 | 17.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 40 від 17.05.2023 на сайті СТБ! Невідомі викрадають катер Богдана Коломійця – керівника вантажних перевезень річкового порту. На борту лишається 5-річний син Коломійця Єгор. Водна поліція наздоганяє злодіїв, але дитини не знаходить. Зв’язок викрадачів із рекетирами, що погрожували Коломійцю, не підтверджується. Натомість під підозру потрапляє пасинок Коломійця – наркозалежний Матвій. Невже доведений до відчаю молодик викрав зведеного брата заради викупу? Чи повернеться додому хлопчик? І які несподівані факти про родину доведеться розкрити слідчим? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 40.

Дивіться онлайн: Водна поліція 39 серія

Водна поліція