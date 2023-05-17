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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 39 серія від 17.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 39 серія на сайті телеканалу СТБ. 39 серія серіалу Водна поліція від 17.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 39 | 17.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 39 від 17.05.2023 на сайті СТБ! Водна поліція розслідує зникнення групи студентів на орендованому катері. Знайдено саме судно й тіло матроса. Фахівцям вдається з’ясувати, що його випадково вбила охорона бізнесмена Майбороди – батька одного з пасажирів. Згодом знаходять труп одного зі студентів. Молодик отруївся небезпечною хімічною речовиною, залишки якої виявлено в протоці Десенки. Що сталося того злощасного дня? Куди поділися ще п’ятеро студентів? І чи вдасться врятувати бодай когось із них? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 39.

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Водна поліція

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