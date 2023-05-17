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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 39 серия от 17.05.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 39 серия на сайте телеканала СТБ. 39 серия сериала Водна поліція от 17.05.2023 смотреть онлайн
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Смотреть Водна поліція 39 серия от 17.05.2023 онлайн
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Серия 39 | 17.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 39 от 17.05.2023 на сайте СТБ! Водная полиция расследует пропажу группы студентов на арендованном катере. Найдено само судно и тело матроса. Специалистам удается выяснить, что его случайно убила охрана бизнесмена Майбороды – отца одного из пассажиров. Впоследствии находят труп одного из студентов. Молодой человек отравился опасным химическим веществом, остатки которого обнаружены в проливе Десенки. Что произошло в тот злосчастный день? Куда делись еще пять студентов? И удастся ли спасти хотя бы одного из них? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 39.

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Водна поліція

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