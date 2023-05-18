Серия 44 | 18.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 44 от 18.05.2023 на сайте СТБ! Вторые сутки в плену находится дочь бизнесвумен Дарья Иванченко. Сначала девушку похитили криминальные друзья влюбленного в нее Никиты Гмыри. Но план парня героически спасти Дашу провалился. Теперь Никита в заложниках вместе с ней. На видео, которое похитители заставили записать девушку, Даша подает знак. Неужели детей удерживает кто-то из работников или учеников школы парусного спорта? Удастся ли спасти заложников и какой ценой? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 44.

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Водна поліція