Серия 43 | 18.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 43 от 18.05.2023 на сайте СТБ! Возле столичного имения всплывает тело итальянского бизнесмена в парике и венецианской маске. Сотрудники водной полиции устанавливают, что накануне гибели Виктор Леонелли побывал на свидании с Дарьей Балевской. Выясняется, что сводная сестра женщины недавно погибла в ДТП, свидетелем которого был развратный итальянец. Неужели Балевская отомстила за сестру? Почему настоящий убийца пожалеет о своем поступке? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн детективный сериал. Водна поліція 2023 серия 43.

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Водна поліція