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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 41 серия от 18.05.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 41 серия на сайте телеканала СТБ. 41 серия сериала Водна поліція от 18.05.2023 смотреть онлайн
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Серия 41 | 18.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 41 от 18.05.2023 на сайте СТБ! С разницей в сутки две пенсионерки совершают самоубийство. Анна Житня утонула, а ее подруга Ольга Верещак бросилась с моста. Водная полиция выясняет, что несмотря на почтенный возраст женщины имели дополнительный доход и собирались в путешествие в Грецию. Что могло заставить двух пожилых женщин добровольно уйти из жизни? И связана ли с этим смерть лодочника Ивана Цыпко, убитого на той же лодке, с которой прыгнула в воду первая самоубийца? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 41 от 18.05.2023.

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Водна поліція

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