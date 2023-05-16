Серия 38 | 16.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 38 от 16.05.2023 на сайте СТБ! Правоохранители выясняют обстоятельства гибели Ивана Шелкопряда – крестника Петра Игнатьевича. Мужчину убили на лодочной станции. Незадолго до трагедии Иван получил в наследство старую лодку своего дяди. Водная полиция принимается за расследование, однако на глазах у правоохранителей происходит еще одно убийство. Под подозрение попадает бывший заключённый Валерий Чертковский. Но мужчина утверждает, что не причастен к убийству, ведь просто прогуливался по станции. Подтвердит ли экспертиза его слова? Кто и зачем совершил двойное убийство? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 38.

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Водна поліція