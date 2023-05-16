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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 37 серия от 16.05.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 37 серия на сайте телеканала СТБ. 37 серия сериала Водна поліція от 16.05.2023 смотреть онлайн
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Смотреть Водна поліція 37 серия от 16.05.2023 онлайн
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Серия 37 | 16.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 37 от 16.05.2023 на сайте СТБ! Посреди реки найдена окровавленная корзина с живым младенцем. Поиски его родных приводят работников водной полиции к телу Ирины Стадниковой. Она оказывается суррогатной матерью мальчика. Но кто и за что жестоко убил женщину? И кто действительно отправил в опасное плавание ребенка? Удастся ли правоохранителям раскрыть все тайны и наказать преступника? Не пропустите интересное расследование запутанного дела – смотрите онлайн детективный сериал СТБ Водна поліція 2023 серия 37 от 16.05.2023.

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Водна поліція

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