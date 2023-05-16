Серія 37 | 16.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 37 від 16.05.2023 на сайті СТБ! Посеред річки знайдено закривавлену корзину з живим немовлям. Пошуки його рідних приводять працівників водної поліції до тіла Ірини Стаднікової. Вона виявляється сурогатною матір’ю хлопчика. Але хто і за що жорстоко вбив жінку? І хто насправді відправив у небезпечне плавання дитину? Чи вдасться правоохоронцям розкрити всі таємниці та покарати злочинця? Не пропустіть цікаве розслідування заплутаної справи – дивіться онлайн детективний серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 37 від 16.05.2023.

Дивіться онлайн: Водна поліція 36 серія

Водна поліція