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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 37 серія від 16.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 37 серія на сайті телеканалу СТБ. 37 серія серіалу Водна поліція від 16.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 37 | 16.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 37 від 16.05.2023 на сайті СТБ! Посеред річки знайдено закривавлену корзину з живим немовлям. Пошуки його рідних приводять працівників водної поліції до тіла Ірини Стаднікової. Вона виявляється сурогатною матір’ю хлопчика. Але хто і за що жорстоко вбив жінку? І хто насправді відправив у небезпечне плавання дитину? Чи вдасться правоохоронцям розкрити всі таємниці та покарати злочинця? Не пропустіть цікаве розслідування заплутаної справи – дивіться онлайн детективний серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 37 від 16.05.2023.

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Водна поліція

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