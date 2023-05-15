Серія 36 | 15.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 36 від 15.05.2023 на сайті СТБ! У парку поблизу столиці стається вибух, від якого гине вчителька малювання та колишній охоронець власника будівельної фірми. Під час розслідування водна поліція з’ясовує, що є ще третя жертва – забудовник Єгор Губенко, у якого на фірмі були серйозні проблеми. Ба більше, незадовго до трагедії Єгор зняв велику суму грошей. Що він збирався зробити? Хто наважився на жорстоке вбивство з випадковими жертвами? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 36.

Дивіться онлайн: Водна поліція 35 серія

Водна поліція