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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 36 серія від 15.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 36 серія на сайті телеканалу СТБ. 36 серія серіалу Водна поліція від 15.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 36 | 15.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 36 від 15.05.2023 на сайті СТБ! У парку поблизу столиці стається вибух, від якого гине вчителька малювання та колишній охоронець власника будівельної фірми. Під час розслідування водна поліція з’ясовує, що є ще третя жертва – забудовник Єгор Губенко, у якого на фірмі були серйозні проблеми. Ба більше, незадовго до трагедії Єгор зняв велику суму грошей. Що він збирався зробити? Хто наважився на жорстоке вбивство з випадковими жертвами? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 36.

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Водна поліція

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