Серія 35 | 15.05.2023 | 2023

Ця шлюбна пропозиція надовго запам’ятається горе-нареченим – дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 35 серія від 15.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Максим вирішив зробити пропозицію коханій у романтичній атмосфері, попри невдоволення потенційного тестя. Наречені хотіли наповнити цей день гарними спогадами, але те, що вони точно не забудуть, – це труп утоплениці у воді. У серіалі Водна поліція 2023 криміналісти одразу ж зрозуміли, що це не самогубство, а замасковане вбивство. У крові загиблої Лідії Тітаренко було знайдено нейротоксин, з допомогою якого вбивці зазвичай імітують самогубства своїх жертв. Але як отрута потрапила в організм Лідії? Хто міг вчинити настільки кровожерливий злочин? Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 35 від 15.05.2023.

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Водна поліція