Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 35 серія від 15.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 35 серія на сайті телеканалу СТБ. 35 серія серіалу Водна поліція від 15.05.2023 дивитись онлайн
Дивіться також
Дивитись Водна поліція 35 серія від 15.05.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 36 серія дивитися онлайн – 15.05.2023

 Дивитись Водна поліція 35 серія від 15.05.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 34 серія дивитись онлайн – 11.05.2023

 Дивитись Водна поліція 35 серія від 15.05.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 33 серія дивитись онлайн – 11.05.2023

 Дивитись Водна поліція 35 серія від 15.05.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 32 серія дивитись онлайн – 10.05.2023
Водна поліція Серія 35 Серіал Водна поліція: 35 серія дивитися онлайн – 15.05.2023
Серія 35 | 15.05.2023 | 2023

Ця шлюбна пропозиція надовго запам’ятається горе-нареченим – дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 35 серія від 15.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Максим вирішив зробити пропозицію коханій у романтичній атмосфері, попри невдоволення потенційного тестя. Наречені хотіли наповнити цей день гарними спогадами, але те, що вони точно не забудуть, – це труп утоплениці у воді. У серіалі Водна поліція 2023 криміналісти одразу ж зрозуміли, що це не самогубство, а замасковане вбивство. У крові загиблої Лідії Тітаренко було знайдено нейротоксин, з допомогою якого вбивці зазвичай імітують самогубства своїх жертв. Але як отрута потрапила в організм Лідії? Хто міг вчинити настільки кровожерливий злочин? Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 35 від 15.05.2023.

Дивіться онлайн: Водна поліція 34 серія

Водна поліція

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати