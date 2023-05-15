Серия 35 | 15.05.2023 | 2023

Это брачное предложение надолго запомнится горе-молодоженам– смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 35 серия от 15.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

Максим решил сделать предложение любимой в романтической обстановке, несмотря на недовольство потенциального тестя. Молодожены хотели наполнить этот день хорошими воспоминаниями, но то, что они точно не забудут, – это труп утопленницы в воде. В сериале Водна поліція 2023 криминалисты сразу же поняли, что это не самоубийство, а замаскированное убийство. В крови погибшей Лидии Титаренко был обнаружен нейротоксин, с помощью которого убийцы обычно имитируют самоубийства своих жертв. Но как яд попал в организм Лидии? Кто мог совершить столь кровожадное преступление? Смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 35 от 15.05.2023.

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Водна поліція