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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 34 серия от 11.05.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 34 серия на сайте телеканала СТБ. 34 серия сериала Водна поліція от 11.05.2023 смотреть онлайн
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Смотреть Водна поліція 34 серия от 11.05.2023 онлайн
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Серия 34 | 11.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 34 от 11.05.2023 на сайте СТБ! На берегу Днепра, недалеко от коттеджного городка, происходит трагедия: взрывается лодка бизнесмена Дениса Дайнеки. Но за штурвалом оказывается не Денис, а его сын с двумя друзьями. Первым под подозрение попадает бывший партнер Дайнеки, любовник его жены и отец старшей дочери, но водная полиция установит, что у него есть алиби. В ходе расследования правоохранители узнают, что незадолго до трагедии жертвы удалили из своих телефонов какое-то загадочное видео. Что они пытались скрыть? Кто заложил взрывчатку в лодку? Не пропустите интересное расследование – смотрите онлайн сериал СТБ Водна поліція 2023 серия 34.

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Водна поліція

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