Серия 33 | 11.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 33 от 11.05.2023 на сайте СТБ! В частной бане произошел пожар, в котором погиб неизвестный мужчина. Но водная полиция установила, что его смерть была не случайна. Экспертиза показала, что мужчину парализовали с помощью редкого яда. Кто и за что его убил? Узнайте прямо сейчас!

В 33 серии Водна поліція 2023 правоохранители установят, что погибший называл себя Ником. Они разыщут его любовницу, которая расскажет, что Ник был специальным агентом и работал под прикрытием. Действительно ли это так? Почему СБУ откажется предоставлять информацию об этом человеке? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 33.

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Водна поліція