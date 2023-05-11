Серія 33 | 11.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 33 від 11.05.2023 на сайті СТБ! У приватній лазні сталася пожежа, у якій загинув невідомий чоловік. Проте водна поліція встановила, що його смерть була не випадковою. Експертиза показала, що чоловіка паралізували за допомогою рідкісної отрути. Хто і за що його вбив? Дізнайтеся просто зараз!

У 33 серії Водна поліція 2023 правоохоронці встановлять, що загиблий називав себе Ніком. Вони розшукають його коханку, яка розповість, що Нік був спеціальним агентом і працював під прикриттям. Чи дійсно це так? Чому СБУ відмовиться надавати інформацію про цю людину? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 33.

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Водна поліція