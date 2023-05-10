Серія 32 | 10.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 32 від 10.05.2023 на сайті СТБ! Правоохоронці розслідують викрадення Каті Авілової – доньки впливового бізнесмена. Водна поліція з’ясовує, що дівчину не лише викрали, а й намагалися отруїти. Ба більше, незадовго до цього її батька двічі намагалися вбити. Хто і навіщо полює на бізнесмена Андрія Авілова та його доньку? Дізнайтеся просто зараз!

У 32 серії Водна поліція 2023 на слідчих чекає несподіваний сюрприз: бандити викрадають онуку Петра Гнатовича Лесю. Чи вдасться правоохоронцям врятувати життя дитині та покарати бандитів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 32.

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Водна поліція