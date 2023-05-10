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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 31 серія від 10.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 31 серія на сайті телеканалу СТБ. 31 серія серіалу Водна поліція від 10.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 31 | 10.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 31 від 10.05.2023 на сайті СТБ! У Дніпрі знаходять тіло молодого хлопця. Ним виявляється Лев Синюгін – член збірної України з веслування на байдарках. Водна поліція встановлює, що останнім часом Лев конфліктував зі своїм тренером Григорієм Морозом. Чи вдасться правоохоронцям довести провину чоловіка? Невже наставник міг позбутися свого підопічного? І для чого вбивця облив обличчя Лева сірчаною кислотою? Не пропустіть цікаве розслідування заплутаної справи – дивіться онлайн детективний серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 31.

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Водна поліція

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