Серія 31 | 10.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 31 від 10.05.2023 на сайті СТБ! У Дніпрі знаходять тіло молодого хлопця. Ним виявляється Лев Синюгін – член збірної України з веслування на байдарках. Водна поліція встановлює, що останнім часом Лев конфліктував зі своїм тренером Григорієм Морозом. Чи вдасться правоохоронцям довести провину чоловіка? Невже наставник міг позбутися свого підопічного? І для чого вбивця облив обличчя Лева сірчаною кислотою? Не пропустіть цікаве розслідування заплутаної справи – дивіться онлайн детективний серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 31.

Дивіться онлайн: Водна поліція 30 серія

Водна поліція