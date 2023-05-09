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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 30 серія від 09.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 30 серія на сайті телеканалу СТБ. 30 серія серіалу Водна поліція від 09.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 30 | 09.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 30 від 09.05.2023 на сайті СТБ! На дні Дніпра знаходять тіло Лариси Бжезинської, більш відомої як чорна відьма Лаура. Слідчі перевіряють камери відеоспостереження, які встановили екологи, і помічають, як невідома жінка в сірому светрі перевозить на човні мішок з тілом.

Водна поліція підозрює в скоєнні злочину зведену сестру Лаури. Ба більше, у її квартирі правоохоронці знаходять речові докази – сірий светр і взуття 41-го розміру. Чи справді Лаура загинула від рук сестри? Що не поділили жінки? Розслідування цієї справи дивіться онлайн у серіалі СТБ Водна поліція 2023 серія 30.

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Водна поліція

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