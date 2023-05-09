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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 30 серия от 09.05.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 30 серия на сайте телеканала СТБ. 30 серия сериала Водна поліція от 09.05.2023 смотреть онлайн
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Серия 30 | 09.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 30 от 09.05.2023 на сайте СТБ! На дне Днепра находят тело Ларисы Бжезинской, более известной как черная ведьма Лаура. Следователи проверяют установленные экологами камеры видеонаблюдения и замечают, как неизвестная женщина в сером свитере перевозит на лодке мешок с телом.

Водная полиция подозревает в преступлении сводную сестру Лауры. Более того, в ее квартире правоохранители находят вещественные доказательства – серый свитер и обувь 41-го размера. Действительно ли Лаура погибла от рук сестры? Что не поделили женщины? Расследование этого дела смотрите онлайн в сериале СТБ Водна поліція 2023 серия 30.

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Водна поліція

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