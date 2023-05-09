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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 29 серия от 09.05.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 29 серия на сайте телеканала СТБ. 29 серия сериала Водна поліція от 09.05.2023 смотреть онлайн
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Смотреть Водна поліція 29 серия от 09.05.2023 онлайн
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Серия 29 | 09.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 29 от 09.05.2023 на сайте СТБ! В Днепре находят мертвую жену бывшего стального магната. На теле умершей не обнаружено ни одного синяка, поэтому следователи предполагают, что это несчастный случай. Однако экспертиза выявляет в ее организме токсический таллий. Кто и за что травил молодую женщину? Смотрите онлайн в сериале СТБ Водна поліція 2023.

Первой под подозрение попадает домашняя работница Соломия Марковна, однако женщина отказывается давать какие-либо показания и сотрудничать со следствием. Удастся ли водной полиции докопаться до истины? Не пропустите интересное расследование – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 29.

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Водна поліція

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