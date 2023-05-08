Серия 28 | 08.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 28 от 08.05.2023 на сайте СТБ! Правоохранители расследуют убийство Галины Горбацевич, которую несколько месяцев считали пропавшей без вести. Мумифицированное тело девушки обнаружили в столичном коллекторе, но экспертиза установила, что Галину убили в другом месте. Кто и зачем избавился от 19-летней девушки, а потом спрятал следы преступления в коллекторе? Попробует выяснить водная полиция.

В ходе расследования следователи узнают, что накануне гибели Галина Горбацевич отдыхала в баре вместе со своими друзьями. Но вскоре друг Артур погиб в ДТП, а подруга Виктория пропала без вести. Связаны ли трагедии трех друзей между собой? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал СТБ Водна поліція 2023 серия 28.

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Водна поліція