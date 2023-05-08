Серия 27 | 08.05.2023 | 2023

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Серийный маньяк Грустный клоун вновь вышел на охоту после трех лет молчания. Возвращение серийника, который убил четырех девушек в Киевской области, привлекло внимание высшего руководства, поэтому в отделение приехала прокурор Виктория Торковская. Герои детектива Водна поліція столкнулись с проблемой. У обычного убийцы всегда есть мотив, а маньяк руководствуется лишь жаждой крови. Как тогда найти душегуба? Смогут ли криминалисты предупредить новое преступление? Неужели Грустный клоун три года сидел в тюрьме за другие свои преступления? Смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 27 от 08.05.2023.

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Водна поліція