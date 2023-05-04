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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 26 серия от 04.05.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 26 серия на сайте телеканала СТБ. 26 серия сериала Водна поліція от 04.05.2023 смотреть онлайн
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Смотреть Водна поліція 26 серия от 04.05.2023 онлайн
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Серия 26 | 04.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 26 от 04.05.2023 на сайте СТБ! На теплоходе обнаруживают тело Дениса Козаровского. Водная полиция устанавливает, что погибший был бухгалтером Льва Лазаренко, и в последнее время мужчины часто конфликтовали. Лев утверждает, что в момент убийства он был с женой. Но Виталина опровергает его слова и рассказывает, что мужа всю ночь не было дома. Более того, женщина рассказывает, что Лев конфликтовал с Денисом из-за того, что тот его шантажировал. Неужели начальник убрал своего подчиненного, чтобы никто не узнал о его схемах? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал СТБ Водна поліція 2023 серия 26.

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Водна поліція

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