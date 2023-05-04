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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 26 серія від 04.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 26 серія на сайті телеканалу СТБ. 26 серія серіалу Водна поліція від 04.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 26 | 04.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 26 від 04.05.2023 на сайті СТБ! На теплоході знаходять тіло Дениса Козаровського. Водна поліція встановлює, що загиблий був бухгалтером Лева Лазаренка, і останнім часом чоловіки часто конфліктували. Лев стверджує, що на момент вбивства він був із дружиною. Проте Віталіна спростовує його слова і розповідає, що чоловіка всю ніч не було вдома. Ба більше, жінка розповідає, що Лев конфліктував з Денисом через те, що той його шантажував. Невже начальник прибрав свого підлеглого, щоб ніхто не дізнався про його схеми? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 26.

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Водна поліція

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