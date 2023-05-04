Серія 25 | 04.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 25 від 04.05.2023 на сайті СТБ! У селі Будівці знаходять мертву жінку. Нею виявляється викладачка академії МВС України Олена Шевчук. Експерти встановлюють, що жінці косою перерізали горло. Поки слідчі шукають злочинця, у селі стається ще одне вбивство. Невже це справа рук маніяка? Дивіться онлайн у 25 серії Водна поліція 2023.

Село в паніці. На подвір’ях селян з’являються дивні саморобні хрести. Що вони означають і хто їх залишає? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 25.

Дивіться онлайн: Водна поліція 24 серія

Водна поліція