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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 25 серія від 04.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 25 серія на сайті телеканалу СТБ. 25 серія серіалу Водна поліція від 04.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 25 | 04.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 25 від 04.05.2023 на сайті СТБ! У селі Будівці знаходять мертву жінку. Нею виявляється викладачка академії МВС України Олена Шевчук. Експерти встановлюють, що жінці косою перерізали горло. Поки слідчі шукають злочинця, у селі стається ще одне вбивство. Невже це справа рук маніяка? Дивіться онлайн у 25 серії Водна поліція 2023.

Село в паніці. На подвір’ях селян з’являються дивні саморобні хрести. Що вони означають і хто їх залишає? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 25.

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Водна поліція

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