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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 24 серія від 03.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 24 серія на сайті телеканалу СТБ. 24 серія серіалу Водна поліція від 03.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 24 | 03.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 24 від 03.05.2023 на сайті СТБ! На столичному пляжі відпочивальники виявляють труп чоловіка. Слідчі встановлюють, що загиблого звати Денис Холодний і він працював барменом у ресторані Імперія на Дніпрі. Під час допиту колег і перегляду записів з камер відеоспостереження водна поліція дізнається, що в Дениса був конфлікт із сином власниці закладу Кирилом Борисовим. Хлопці не могли поділити дівчину. Невже любовний трикутник став причиною трагедії? Які таємниці розкриє слідство? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 24.

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Водна поліція

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