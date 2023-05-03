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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 23 серія від 03.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 23 серія на сайті телеканалу СТБ. 23 серія серіалу Водна поліція від 03.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 23 | 03.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 23 від 03.05.2023 на сайті Teleportal.ua! У Дніпрі знаходять тіло Ігоря Прокопенка. Слідчі встановлюють, що Ігоря вбили вдома, адже він одягнений у халат і домашні капці. Першим під підозру потрапляє браконьєр Борис Борейко, дома у якого знаходять закривавлений ніж. Ба більше, водна поліція з’ясовує, що Борейко та Прокопенко конфліктували і незадовго до трагедії побилися. Бориса арештовують і ведуть на допит, проте несподівано він бере в заручники стажера водної поліції й втікає. Чи вдасться правоохоронцям зупинити втікача та врятувати сержанта? Чи причетний насправді Борейко до вбивства Ігоря Прокопенка? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 23.

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Водна поліція

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