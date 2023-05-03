Серия 23 | 03.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 23 от 03.05.2023 на сайте Teleportal.ua! В Днепре обнаруживают тело Игоря Прокопенко. Следователи устанавливают, что Игоря убили дома, ведь он одет в халат и домашние тапочки. Первым под подозрение попадает браконьер Борис Борейко, дома у которого находят окровавленный нож. Более того, водная полиция выясняет, что Борейко и Прокопенко конфликтовали и незадолго до трагедии подрались. Бориса арестовывают и ведут на допрос, однако неожиданно он берет в заложники стажера водной полиции и убегает. Удастся ли правоохранителям остановить беглеца и спасти сержанта? Причастен ли на самом деле Борейко к убийству Игоря Прокопенко? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 23.

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Водна поліція