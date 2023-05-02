Серия 22 | 02.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 22 от 02.05.2023 на сайте СТБ! В речке находят стопу молодой девушки. Водна поліція устанавливает, что погибшую звали Лариса Горенко и она гостила в деревне у сестры. Правоохранители устанавливают, что незадолго до смерти Лариса закрутила роман со своим бывшим парнем, у которого была общая дочь с Лилией Кравец. Неужели любовный треугольник стал причиной убийства молодой девушки? Какие шокирующие секреты раскроет следствие? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал СТБ Водна поліція 2023 серия 22.

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Водна поліція