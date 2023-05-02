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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 22 серія від 02.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 22 серія на сайті телеканалу СТБ. 22 серія серіалу Водна поліція від 02.05.2023 дивитись онлайн
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Серія 22 | 02.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 22 від 02.05.2023 на сайті СТБ! У річці знаходять стопу молодої дівчини. Водна поліція встановлює, що загиблу звали Лариса Горенко і вона гостювала в селі у сестри. Правоохоронці встановлюють, що незадовго до смерті Лариса закрутила роман зі своїм колишнім хлопцем, який мав спільну доньку з Лілією Кравець. Невже любовний трикутник став причиною вбивства молодої дівчини? Які шокуючі таємниці розкриє слідство? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал СТБ Водна поліція 2023 серія 22.

Дивіться онлайн: Водна поліція 21 серія

Водна поліція

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