Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 21 серія від 02.05.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 21 серія на сайті телеканалу СТБ. 21 серія серіалу Водна поліція від 02.05.2023 дивитись онлайн
Дивіться також
Дивитись Водна поліція 21 серія від 02.05.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 22 серія дивитися онлайн – 02.05.2023

 Дивитись Водна поліція 21 серія від 02.05.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 20 серія дивитися онлайн – 01.05.2023

 Дивитись Водна поліція 21 серія від 02.05.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 19 серія дивитися онлайн – 01.05.2023

 Дивитись Водна поліція 21 серія від 02.05.2023 онлайн
Водна поліція

Серіал Водна поліція: 18 серія дивитися онлайн – 27.04.2023
Водна поліція Серія 21 Серіал Водна поліція: 21 серія дивитися онлайн – 02.05.2023
Серія 21 | 02.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 21 від 02.05.2023 на сайті СТБ! У Дніпрі знаходять тіло жінки. Правоохоронці встановлюють, що загиблу звали Ніна Чухай і вона була власницею ресторану. Першим під підозру потрапляє чоловік загиблої Єгор. Він молодший за Ніну на 13 років і в разі її смерті успадковує все її майно.

У 21 серії Водна поліція 2023 слідчі перевіряють сліди на місці вбивства і встановлюють, що вони належать жінці. У день перед смертю в Ніни був конфлікт з керуючою рестораном Аліною Коваленко. Ніна звинувачувала молоду дівчину в інтрижках з її чоловіком. Невже Єгор і Аліна діяли у змові? Які неочікувані відкриття чекають на слідство? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 21.

Дивіться онлайн: Водна поліція 20 серія

Водна поліція

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати