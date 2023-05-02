Серія 21 | 02.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 21 від 02.05.2023 на сайті СТБ! У Дніпрі знаходять тіло жінки. Правоохоронці встановлюють, що загиблу звали Ніна Чухай і вона була власницею ресторану. Першим під підозру потрапляє чоловік загиблої Єгор. Він молодший за Ніну на 13 років і в разі її смерті успадковує все її майно.

У 21 серії Водна поліція 2023 слідчі перевіряють сліди на місці вбивства і встановлюють, що вони належать жінці. У день перед смертю в Ніни був конфлікт з керуючою рестораном Аліною Коваленко. Ніна звинувачувала молоду дівчину в інтрижках з її чоловіком. Невже Єгор і Аліна діяли у змові? Які неочікувані відкриття чекають на слідство? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 21.

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Водна поліція