Серія 20 | 01.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Водна поліція 2023 серія 20 від 01.05.2023 на сайті СТБ! На дебаркадері водного ресторану вбивають бухгалтера суднохідної компанії Лорд Григорія Гончаренка. Під час розслідування правоохоронці з’ясовують, що загиблий був дуже сором’язливим і боявся знайомитися з дівчатами. Проте у вечір вбивства Григорій був у ресторані з таємничою незнайомкою. Ба більше, водна поліція з’ясовує, що дівчина намагалася накачати його снодійним, проте не встигла. Чи має красуня відношення до вбивства? Яку шокуючу правду про Григорія дізнаються слідчі? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 20.

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Водна поліція