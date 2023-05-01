Серия 20 | 01.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 20 от 01.05.2023 на сайте СТБ! На дебаркадере водного ресторана убивают бухгалтера судоходной компании Лорд Григория Гончаренко. В ходе расследования правоохранители выясняют, что погибший был очень застенчив и боялся знакомиться с девушками. Однако в вечер убийства Григорий был в ресторане с таинственной незнакомкой. Более того, водная полиция выясняет, что девушка пыталась накачать его снотворным, но не успела. Имеет ли красавица отношение к убийству? Какую шокирующую правду о Григории узнают следователи? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 20.

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Водна поліція