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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 19 серия от 01.05.2023 онлайн

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Серия 19 | 01.05.2023 | 2023

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Местный рыбак вместо рыбы выловил в Днепре сотни купюр евро, а затем наткнулся на тело погибшего экоинспектора. Судмедэкспертиза обнаружила, что вода в легких жертвы по своему химическому составу отличается от воды, в которой был обнаружен труп. Содержание нефти в первой жидкости превышало норму в 17 раз! Какую тайну выловленных денег раскроют следователи сериала Водна поліція? Неужели кто-то хотел скрыть преступления против природы, которые хотел раскрыть Олег Луненко? Или его гибель вообще не связана с работой в инспекции? Смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 19 от 01.05.2023.

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Водна поліція

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