Серия 18 | 27.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 18 от 27.04.2023 на сайте СТБ! В Днепре обнаружили тело молодого парня. Им оказался спортсмен-вейксерсер Артем Ковальчук. Следователи выяснили, что парень собирался лететь на международные соревнования с призовым фондом в 150 тысяч евро. Первым под подозрение попадает главный конкурент Сергей Сухомлин. К тому же, Водна поліція выясняет, что Сергей и Артем часто конфликтовали. Неужели спортсмен пошел на убийство, чтобы устранить конкурента? Кто действительно виноват в смерти Артема? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 18.

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Водна поліція