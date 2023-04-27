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Водна поліція

Video: Дивитись Водна поліція 18 серія від 27.04.2023 онлайн

Дивитись Водна поліція 18 серія на сайті телеканалу СТБ. 18 серія серіалу Водна поліція від 27.04.2023 дивитись онлайн
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Серия 18 | 27.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 18 від 27.04.2023 на сайті СТБ! У Дніпрі знайшли тіло молодого хлопця. Ним виявився спортсмен-вейксерсер Артем Ковальчук. Слідчі з’ясували, що хлопець збирався летіти на міжнародні змагання з призовим фондом у 150 тисяч євро. Першим під підозру потрапляє головний конкурент Сергій Сухомлин. До того ж водна поліція з’ясовує, що Сергій і Артем часто конфліктували. Невже спортсмен пішов на вбивство, щоб усунути конкурента? Хто насправді винен у смерті Артема? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Водна поліція 2023 серія 18.

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Водна поліція

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